ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система США не ожидает использования негативной ставки, даже если постепенно дойдет до минимального положительного уровня, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Мы считаем, что сейчас сталкиваемся с ситуацией, с которой можно справиться средними колебаниями федеральной учетной ставки… Если экономика ослабеет больше, то мы готовы стать агрессивными и сделаем это, если окажется, что это нужно сделать", — сказал Пауэлл.

Относительно негативной ставки Пауэлл напомнил, что американский центробанк отказался от нее в ходе мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Думаю, что если мы окажемся в будущем на пороге отрицательной ставки, хотя повторюсь, что я этого не ожидаю, — мы изучим приобретение активов в крупном масштабе и такую меру, как публикация дальнейшей стратегии. Не думаю, что мы будем изучать возможность использования негативных ставок", — сказал Пауэлл.

ФРС США решила в среду снизить учетную ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. Это уже второе подряд заседание со снижением ставки. Если ставка дойдет до нуля, то в теории центробанк может сделать ее отрицательной, то есть брать деньги с банков, которые хранят резервы в центробанке, вместо того, чтобы платить им процент по депозитам. В теории это стимулирует банки как можно больше вкладывать деньги в экономику, однако мнения экспертов относительно этой меры и практический опыт использования отрицательной ставки другими центробанками неоднозначны.