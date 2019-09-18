ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Решение Федеральной резервной системы США снизить ставку второй раз подряд связано с неопределенностью в торговле и ростом экономики за пределами страны, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"В общем, мы продолжаем видеть экономический рост, но наши взгляды на то, какой путь должна пройти ставка, чтобы добиться этого роста, изменились ", — сказал Пауэлл журналистам.

"Наблюдаемая нами неопределенность глобального роста и торговли оказала давление на экономику и остается продолжающимся риском", — добавил он.

ФРС США решила в среду снизить учетную ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%.