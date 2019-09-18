ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за недостаточное, по его мнению, понижение ставки.

"Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились". Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения (ситуации)! Ужасный коммуникатор!" — написал Трамп в Twitter.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила в среду базовую процентную ставку на 25 пунктов — до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".