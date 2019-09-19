МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство России рассмотрит в четверг законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, сообщает пресс-служба кабинета.

"Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%)", — говорится в сообщении.