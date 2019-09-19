МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство рассмотрит в четверг законопроект о субсидиях регионам на выплату социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, сообщает пресс-служба кабинета.

"Принятие законопроекта направлено на повышение эффективности и обеспечение своевременности предоставления целевой финансовой помощи в виде субсидий субъектам РФ на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам". — говорится в сообщении.