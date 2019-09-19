МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; о проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — говорится в сообщении.

Минфин пока не обнародовал параметры проекта бюджета на предстоящую трехлетку. Известно лишь, что он будет рассчитан на основе нового прогноза Минэкономразвития, согласно которому рост экономики в 2020 году составит 1,7%, в 2021-2022 годах — на уровне 3,1% и 3,2%. Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году, по прогнозу министерства, составит 57 долларов за баррель, в 2021 году — 56 долларов за баррель, в 2022 году — 55 долларов.

Среднегодовой курс доллара в 2020 году прогнозируется в 65,7 рубля за доллар, в 2021 году — 66,1 рубля, в 2022 году — 66,5 рубля за доллар. Минэкономразвития в августе также понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%.

Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов населения в 2020 году на уровне 1,5%, в 2021 году – 2,2%, в 2022 году – 2,3%.