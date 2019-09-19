МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проекты основных направлений единой денежно-кредитной политики и таможенно-тарифного регулирования на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; о проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", — говорится в сообщении.

Проект о таможенно-тарифном регулировании подготовлен для реализации указа президента по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Уточняется, что проект определяет среднесрочные ориентиры в таможенно-тарифном регулировании, повышает предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности.

Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Банк России рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый – как основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии – с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий.

В базовом сценарии исходит из сохранения санкций против России, введенных в 2014-2019 годах, на всем прогнозном горизонте 2020-2022 годов. Согласно базовому прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%, в 2021 году — 1,5-2,5%, в 2022 году — 2-3%. Инфляция, по прогнозу Банка России, в 2020-2022 годах будет на уровне 4%.