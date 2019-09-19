МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду "Талант и успех" для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидии образовательному фонду "Талант и успех" в целях приобретения имущества открытого акционерного общества "Российские железные дороги", расположенного на земельных участках, предлагаемых для включения в границы территории создаваемого инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Сириус", — поясняется в сообщении.

Уточняется, что согласно проекту распоряжения на эти цели предлагается выделить 1,053 миллиарда рублей.

Кроме того, правительство на заседании обсудит вопрос о выделении средств Росфинмониторингу из резервного фонда правительства. По проекту распоряжения ведомству предлагается выделить 247,506 миллиона рублей.