МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании обсудят проекты ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".