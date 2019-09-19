МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет, сообщает Росстат. На этот показатель влияет "счастливость" жизни, а также урбанизация, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

При этом, по данным Росстата, в позапрошлом веке люди на селе жили дольше, чем в городах — 30,6 лет и 29,8 соответственно, а в этом веке соотношение поменялось: теперь в городе средняя продолжительность жизни 73,3 года, а в сельских поселениях — 71,7.

"На эти показатели влияют не только естественные условия жизни — климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько "счастливо" живет человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение", — говорит Лебединская.

Кроме того, по ее словам, значимым фактором является и урбанизация. "Это связано с бОльшими доходами городского населения, более высокой степенью доступности медицинской помощи и иных социальных услуг. Влияние этих факторов настолько значительно, что оно компенсирует социальный стресс и экологию", — полагает эксперт.

Она добавляет, что кроме диспропорций в продолжительности жизни городского и сельского населения, ещё больший разрыв существует между мужчинами и женщинами, а также территориальные диспропорции. "Влияние урбанизации проявляется не только в ожидаемой продолжительности жизни, но и в стимулировании смертности и подавлении рождаемости", — отмечает доцент.

"Раньше небольшая продолжительность жизни была связана, в первую очередь, с крайне низким уровнем здравоохранения, о чем свидетельствуют данные о жертвах пандемий, отсутствием не только медикаментозного обеспечения сельского населения, но и информации по возможным способам лечения. Есть исследования, согласно которым, если бы не было в мире инфекций, то продолжительность жизни возросла бы до 140 лет", — заключила Лебединская.