КИЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Треть бюджета Украины в 2020 году пойдет на погашение государственного долга, заявил в четверг украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, платежи по погашению государственного долга Украины в следующем году составят 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).

"На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", — заявил Гончарук в ходе форума аграриев, который транслировался на телеканале "Наш".

Минфин Украины ранее заявил, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов. Министр кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что правительство Украины намерено создать агентство по управлению госдолгом, окончательное решение за Верховной радой.

Кабинет министров Украины в воскресенье утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Документ передан на рассмотрение Верховной рады.

Гончарук также рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.

"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года, но проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", — сказал Гончарук.

Он отметил, что право купить землю получат только граждане Украины и украинские компании. Кроме того, право первоочередного выкупа земли получат те, кто сейчас ее арендует и обрабатывает. Правительство также намерено снизить стоимость кредитов для аграриев, чтобы они могли привлечь средства для покупки земли.

"Я рассчитываю, что следующим летом-осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12% в доступных банках. Мы понимаем, как это сделать", — сказал Гончарук.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.