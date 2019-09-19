МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Около 7 триллионов рублей будет выделено из бюджета РФ на нацпроекты в 2020-2022 годах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 триллионов рублей", — сказал Медведев.

"В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти 2 триллиона 200 миллиардов рублей", — добавил он.

Общая сумма трансфертов регионам из федерального бюджета в 2020-2022 годах достигнет 7,5 триллиона рублей, заявил также Медведев.

"Нужно сделать, чтобы региональные бюджеты были сбалансированными. За последнее время это во многом удается. Во-вторых, дать регионам больше возможности самим зарабатывать. Мы понимаем, что на региональных бюджетах сейчас повышенная нагрузка, поэтому увеличиваем поддержку из федерального бюджета. Общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 триллиона рублей", — сказал он в ходе заседания кабмина.

По его словам, российский бюджет сохранит социальную ориентированность в ближайшие три года. "При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентирован — это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры — это по-прежнему основная расходная статья бюджета", — сказал Медведев.

Он добавил, что бюджет также должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента.

Медведев сообщил также, что бюджет РФ в ближайшие три года останется профицитным. "Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет", — сказал Медведев.