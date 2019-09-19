МОСКВА, 19 сен — Dow Jones. Швейцарский национальный банк в четверг оставил ключевую процентную ставку на негативной территории, после того как ранее в этом месяце свою политику смягчили центральные банки США и еврозоны.

Швейцарский национальный банк оставил ставку по депозитам на уровне —0,75%, и такое решение широко ожидалось экономистами. Ставка находится на этом уровне с января 2015 года. В июне ШНБ ввел "ключевую ставку ШНБ" на уровне —0,75%, заменив ею трехмесячную ставку LIBOR, которая уже давно находилась в диапазоне от —1,25% до —0,25%.

Другие центральные банки недавно снизили свои ставки. В среду Федеральная резервная система понизила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта второй раз за два месяца. На прошлой неделе Европейский центральный банк понизил ключевую ставку и запустил масштабную программу покупки облигаций. Банк Японии ранее в четверг оставил ставку без изменений, но подал сигнал о возможности смягчения политики на своем следующем заседании, которое состоится в октябре.

В заявлении, опубликованном в четверг, ШНБ отметил, что швейцарский франк остается "высоко оцененном", поэтому при необходимости банк может предпринять интервенцию на валютных рынках, чтобы воспрепятствовать его слишком сильному росту.

"Отрицательные процентные ставки и готовность предпринять интервенцию снижают привлекательность инвестиций в швейцарский франк и тем самым ослабляют давление на валюту", — заявили в банке.

Швейцарский национальный банк начал продавать франк на рынке в конце июля, и это нашло отражение в увеличении депозитов до востребования, которые кредиторы используют для хранения своих резервов в центральном банке.

В четверг ШНБ заявил, что он скорректирует метод расчета отрицательной ставки по депозитам до востребования, находящимся в банке.

— Автор Max Bernhard, max.bernhard@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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