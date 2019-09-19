МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в августе замедлился до 1,6% в годовом выражении после 1,8% в июле, в январе-августе рост экономики оценивается на уровне 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Сентябрь 2019 года".

"В августе экономический рост продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе составил 1,6% год к году (1,8% год к году в июле). Темп роста ВВП за 8 месяцев текущего года оценивается на уровне 1,1% в годовом выражении", — говорится в документе.

При этом оценка роста ВВП РФ в июле была несколько улучшена — до 1,8% в годовом выражении с прежних 1,7%, в июне — до 1% с прежних 0,8% и в мае — до 0,3% с прежних 0,2%.

По данным Росстата, рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны прибавила 0,7% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит их того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%.