МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ опубликовало распоряжение об отчуждении находящихся в федеральной собственности 100% акций завода "Кристалл" компании "Алроса", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предложение Минэкономразвития о продаже ценных бумаг было согласовано с Минфином и Росимуществом. Сделка предполагает реализацию 5 миллионов 538,55 тысячи обыкновенных акций ПО "Кристалл" по цене 1,886 миллиарда рублей, определенной на основании отчета об оценке. Оплата пакета состоится путем зачисления средств в российской валюте на счет Казначейства России.

"Алроса" во вторник, 17 сентября, все эти условия раскрыла, указав в своем сообщении, что соответствующее распоряжение подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Наблюдательный совет "Алросы" рассмотрит вопрос о покупке "Кристалла" на заседании 24 сентября. В случае одобрения руководство алмазодобытчика подготовит до конца текущего года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы "Алроса". Договор купли-продажи может быть подписать до конца сентября.

Как сообщалось ранее, "Кристалл" (основан в Смоленске в 1963 году) является крупнейшим производителем бриллиантов в РФ и Европе. Ежегодно обрабатывает более 200 тысяч карат алмазного сырья. Более 90% этого объема заводу поставляет "Алроса". Зарубежные торговые офисы предприятия работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала — более 1,8 тысячи человек. В 2018 году "Кристалл" произвел и реализовал 105,7 тысячи и 111,7 тысячи карат бриллиантов соответственно. Выручка составила 12,8 миллиарда рублей, чистая прибыль – 40,7 миллиона рублей.

В 2002 году "Кристалл" запустил собственное ювелирное производство – ювелирную группу "Смоленские бриллианты", чья розничная сеть на сегодняшний день насчитывает свыше 50 точек продаж в 30 городах России. Кроме того, "Кристаллу" принадлежит предприятие "Алмаз-сервис", занимающееся производством оснастки и инструмента для алмазной отрасли.