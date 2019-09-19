МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года достигнет 8,5% ВВП, рассказал журналистам источник в Минфине РФ. Это заставляет правительство задуматься о более высокодоходных инструментах для инвестирования этих средств.

"Резервные активы ФНБ на конец 2020 года составят 8,5% ВВП, на конец 2019 года — 5,8% ВВП", — сообщил источник.

"Этого (ликвидной части ФНБ выше 7% ВВП — ред.) достаточно, чтобы абсорбировать шоки от снижения цен на нефть в течение двух лет до 25 долларов за баррель с постепенным выходом на 40 долларов за баррель", — пояснил он.

Базовый прогноз, на основе которого рассчитан проект бюджета на следующую трехлетку, не предполагает таких стрессовых условий, но в правительство РФ полагают, что вероятность их кратковременного снижения до уровня ниже 40 долларов за баррель в среднесрочном периоде существует.

"Если же ситуация продолжит развиваться по базовому сценарию, накопление резервов продолжится. И конечно, если мы накапливаем больше, чем какой-то минимальный безопасный уровень резервных активов, надо думать уже о доходности (размещения этих средств — ред.). Поэтому мы сейчас в правительстве обсуждаем целостную концепцию, в которой большая роль будет отведена доходным инструментам", — сказал источник.

Речь идет о тех же бумагах, в которые уже вкладываются средства фонда — это суверенные облигации иностранных государств с высоким уровнем надежности, но, возможно, с более длительным сроком обращения (сейчас средства ФНБ вкладываются в облигации до одного года). Также обсуждаются вложения в квазисуверенные или высококачественные корпоративные облигации. Речи о покупке акций пока не идет, подчеркнул источник.

Инвестиции в проекты внутри России также обсуждаются. "Но здесь два фактора, которые мы будем учитывать: первый — доля таких внутренних инвестиций должна быть не очень большой, чтобы не подвергать опасности конструкцию по снижению зависимости курса, инфляции и процентных ставок от цен на нефть, и второе — надо избежать подмены инвестиций на квазирасходы бюджета", — добавил он.

По его словам, Минфин РФ направит на покупку валюты по бюджетному правилу в 2020 году 2,3 триллиона рублей для пополнения ФНБ.

"Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета составят 2,3 триллиона рублей. В 2019 году они составят, как ожидается, 2,8 триллиона рублей", — сказал источник.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы российской казны от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными — Минфин в течение всего года приобретает на них валюту, которая хранится на специальных счётах в ЦБ, а в середине следующего года зачисляется в ФНБ.

В июле 2019 года в ФНБ была перечислена валюта, приобретённая на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета за предыдущий год: 30,207 миллиарда долларов США, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов стерлингов. В результате объём фонда вырос сразу на 4,105 триллиона рублей и составил на 1 августа 7,868 триллиона рублей или 124,137 миллиарда долларов.