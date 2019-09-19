МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Налоговые льготы нефтегазового сектора обойдутся бюджету РФ в 1,6 триллиона рублей в 2019 году, а потери от введения налога на дополнительный доход (НДД) могут превысить 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам источник в Минфине.

Правительство в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Как сообщил источник, доходы казны в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, или 18% ВВП, в 2021 году — 21,2 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, в 2022 году — 22 триллиона рублей, или 17,2% ВВП 2022 году. При этом поступление ненефтегазовых доходов будет более-менее стабильным: в 2020 году они составят 11,4% ВВП, а затем постепенно снизятся до 11,1% ВВП в 2022 году.

"Снижение доходов по отношению к ВВП (в 2020-2021 годы) связано с прогнозируемым снижением цен на нефть и ростом объема налоговых льгот, предоставляемых нефтегазовому сектору. В 2011 году эти льготы были порядка 400 миллиардов рублей, в 2019 году будут порядка 1,6 триллиона рублей", — сказал источник.

"Сейчас мы видим результаты НДД за первое полугодие, и получается, что по году выпадающие доходы от введения этого режима могут превысить 200 миллиардов рублей. Так примерно сохранится и в будущем", — добавил он.

Кроме того, указал источник, федеральный центр "передает весь акциз на нефтепродукты поэтапно регионам, чтобы они сами из своих бюджетов финансировали расходы на дорожную инфраструктуру".