МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэкономразвития в четверг обнародовало пессимистичные данные по темпам роста экономики РФ. В августе, по оценке министерства, рост ВВП РФ замедлился до 1,6% в годовом выражении после 1,8% в июле. За январь-август показатель оценивается в 1,1% год к году.

Впрочем, по оценке Росстата, ситуация в промышленности в последнем месяце лета несколько улучшилась. Темпы роста промпроизводства увеличились до 2,9% год к году с 2,8% месяцем ранее. Драйверами стали сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжения и водоотведения. Продолжало расти и производство сельхозпродукции – оно в августе прибавило 2,8%, после того как выросло на 5,9% месяцем ранее. Это, по большей части, связано со сбором урожая в регионах России. Незначительный рост отмечался в строительстве.

Неплохая ситуация и с занятостью населения: безработица в августе сократилась до очередного исторического минимума в 4,3% экономически активного населения. Месяцем ранее также был зафиксирован минимум — 4,5%. Реальные зарплаты увеличились в августе на 3% после роста на такую же величину в июле.

Эксперты прогнозируют ускорение роста ВВП РФ в 2020 году до 2,6%

Прочие данные, свидетельствующие о состоянии дел в экономике, увы, продемонстрировали отрицательную динамику. Темпы роста оборота розничной торговли снизились до 0,8% с июльских 1,1%, а платные услуги населению сократились на 1,3% после июльского падения на 2,7%. Грузооборот транспорта также сократился на 0,7% после падения на 1,1% в июле, на 2% упали перевозки по железной дороге.

РОСТ И ЕГО ДРАЙВЕРЫ

В совокупности все это не дает надежду на существенное ускорение роста российской экономики – напротив, ожидается замедление. Опрошенные "Прайм" эксперты не высказали на этот счет никакого позитива. По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерины Новиковой, незначительное ускорение роста промпроизводства в августе в большей степени объясняется возобновлением полноценного промышленного цикла на производстве после ряда летних отпусков как внутри страны, так и за ее пределами.

"В связи с этим, не стоит делать выводов об устойчивом росте промышленного производства по стране, об этом можно будет говорить только через несколько месяцев промышленного роста", — отметила она.

По ее словам, основными драйверами такого роста по стране могли бы быть отрасли производство оборудования для агропромышленного комплекса, а также налаживание инфраструктуры по различным регионам (строительство дорожного полотна, зданий, промышленных сооружений). За счет их развития можно ожидать активизации и других отраслей, а вместе с тем и увеличения доходов населения.

В свою очередь руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман напомнил, что опережающими темпами увеличивается добыча полезных ископаемых – на 3,1% в августе 2019 года в годовом исчислении и на 3,8% за 7 месяцев текущего года. Именно данная сфера выступает основным драйвером роста всей промышленности, поскольку ее доля в индустрии выше, чем у обрабатывающих производств. Они показывают и меньшие темпы роста – 2,7% в августе и 2,1% за 7 месяцев, отметил он.

ВОКРУГ ЕДИНИЦЫ

И власти, и эксперты в целом ожидают сохранения низких темпов роста российской экономики. В начале сентября Банк России снизил базовый прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году до 0,8–1,3% с 1–1,5%, а в 2020 году — до 1,5-2% с 1,8-2,3%. Зарубежные оценки еще более пессимистичны: в четверг ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России на текущий год на 0,5 процентного пункта с майской оценки в 0,9%. Прогноз на следующий год понижен также на 0,5 п.п., до 1,6%. Для сравнения, в 2018 году рост ВВП России составлял 2,3%.

По мнению Гойхмана, дальнейшая динамика будет носить инерционный характер. Темпы роста ВВП за первое полугодие составили 0,7%, причем во втором квартале было некоторое ускорение – 0,9% по сравнению с 0,5% в первом. Второе полугодие может дать некоторый импульс, поскольку будут проявляться первые последствия инвестиций в национальные проекты, а также традиционный запуск объектов в конце года, прежде всего строительных. Все это в совокупности способно дать итоговый рост экономики на 1-1,2% за год, полагает он.

"По ВВП я ожидаю рост на 0,8% в 2019 году. В 2020 году следует ожидать ускорения темпов в результате более активного финансирования нацпроектов", — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее мнению, рост в 2020 году составит порядка 1,1%. "Причина такого консерватизма в том, что, на мой взгляд, ужесточение регулирования ЦБ рынка розничного кредитования в значительной степени нейтрализует позитивный эффект ускорения бюджетного финансирования", — говорит она.

УЗКИЕ МЕСТА

При этом "узким местом" в экономике продолжают оставаться реальные располагаемые доходы населения. За первое полугодие этого года они сократились на 1,3% по сравнению с годом ранее. Выплаты по социальной сфере и начало нацпроектов могут дать небольшую прибавку в данной динамике, что выведет темп по этому показателю на уровень, близкий к нулевому по итогам года, подсчитал Гойхман.

"В результате потенциальные темпы роста потребительского сектора будут поддерживаться лишь за счет кредитования физлиц на уровнях чуть выше темпов роста реальных доходов населения. Розничная торговля, например, в 2019 году может сохранить свой полугодовой темп роста на 1,5%. Платные услуги населению, показавшие снижение объема на 1% за январь-июль 2019 года, способны выйти в ноль по итогам года", — прогнозирует он.

Орлова согласна с тем, что динамика реальных доходов к концу году улучшится, что в значительной степени также будет связано с ускорением роста бюджетных расходов, с одной стороны, и замедлением инфляции, с другой. По итогам года рост реальных располагаемых доходов может оказаться слабо положительным, 0,2-0,3%, считает она.

По оценке Новиковой, ускорение роста экономики возможно, но для этого нужно пересматривать политику инвестирования и перераспределения денежных средств по отраслям и планировать более эффективное взаимодействие регионов между собой. Не стоит забывать о повышении производительности труда по всем отраслям российской экономики с целью увеличения ее конкурентоспособности на международной арене, заключила она.