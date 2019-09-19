МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который снимает ограничение по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ, делая их бессрочными.

Действующим законодательством на 2019-2021 годы установлен повышающий коэффициент к НДПИ на газ для "Газпрома" в размере 1,4441, а на нефть ставка налога увеличена на 428 рублей за тонну. Закон позволит их применять и после 2021 года.

Это вполне оправданное решение с учетом налоговой нагрузки и ранее предоставленных льгот, благодаря чему бюджет сохранит порядка 340 миллиардов рублей в год, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Закон содержит и другие изменения, в том числе продлевает на один год (до 1 января 2022 года) срок действия ограничения, позволяющего организациям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов не более чем на 50%.

Регионам предоставляется право устанавливать нулевую ставку налога при упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по сдаче в наем помещений для временного проживания.