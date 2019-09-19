МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 сентября, увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 208 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 213 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 206 тысяч с 204 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 750 с пересмотренного уровня прошлой недели — до 212,25 тысячи. Оценка за прошлую неделю повышена до 213 тысяч с 212,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 сентября, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,661 миллиона человек. Показатель прошлой недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,674 миллиона человек с 1,67 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.