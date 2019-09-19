МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Республика Армения разместит десятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,2% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Республика с 12 сентября проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошло в городах США, а также в Лондоне, и по его итогам, в зависимости от рыночных условий, республика планировала разместить евробонды сроком обращения 10-15 лет.

Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan.

Одновременно Армения планировала выкупить у держателей собственные евробонды с погашением в 2020 году.