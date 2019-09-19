Армения разместит евробонды на $500 млн под 4,2% годовых
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Республика Армения разместит десятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,2% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Республика с 12 сентября проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошло в городах США, а также в Лондоне, и по его итогам, в зависимости от рыночных условий, республика планировала разместить евробонды сроком обращения 10-15 лет.
Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan.
Одновременно Армения планировала выкупить у держателей собственные евробонды с погашением в 2020 году.
https://1prime.ru/state_regulation/20190919/830338064.html