Продажи жилья на вторичном рынке США в августе выросли на 1,3%, ждали снижения
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в августе увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем июля — до 5,49 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения числа сделок на 0,4%, до 5,37 миллиона.
В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США по итогам августа увеличился на 2,6%.
Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в августе осталась на уровне прошлого месяца в 2% (в августе 2018 года была 3%).
Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,9 миллиона сделок, в месячном выражении отмечен рост на 1,2%, в годовом — на 2,9%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,7%, до 280,7 тысячи долларов.
Объем продаж кондоминиумов и квартир в августе в месячном выражении составил 590 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается рост показателя на 1,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 5,2% в годовом выражении, до 257,6 тысячи долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20190919/830338182.html