МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в августе увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем июля — до 5,49 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения числа сделок на 0,4%, до 5,37 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США по итогам августа увеличился на 2,6%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в августе осталась на уровне прошлого месяца в 2% (в августе 2018 года была 3%).

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,9 миллиона сделок, в месячном выражении отмечен рост на 1,2%, в годовом — на 2,9%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,7%, до 280,7 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в августе в месячном выражении составил 590 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается рост показателя на 1,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 5,2% в годовом выражении, до 257,6 тысячи долларов.