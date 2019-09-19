МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ заложил в проект бюджета на 2020 год доходы от приватизации на уровне 11,3 миллиарда рублей — чуть больше, чем предусматривалось в действующем законе о бюджете на текущую трехлетку, говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.

Действующий закон о бюджете на 2019-2021 годы предусматривает постепенное снижение поступлений от приватизации с 13,2 миллиарда рублей в текущем году до 10,9 миллиарда рублей в 2020 году и до нуля — в 2021 году.

Согласно опубликованным материалам Мифина, законопроект о бюджете на следующую трехлетку, одобренный правительством на заседании в четверг, предусматривает минимальные поступления от приватизации в 2021 и 2022 годах — по 3,6 миллиарда рублей ежегодно.

Министерство финансов в последние годы не закладывает в бюджет доходов от крупных приватизационных сделок, объясняя это тем, что находящиеся в госсобственности активы в условиях санкций недооценены. К тому же Минфин имеет возможность привлекать достаточное количество средств на внутреннем рынке для финансирования ненефрегазового дефицита бюджета.