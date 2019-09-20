КИЕВ, 20 сен /ПРАЙМ/. Парламент Украины в пятницу рассмотрит в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09 % ВВП и инфляцией на уровне в 6%.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3,3%. На заседании в пятницу правительство намерено представить депутатам проект документа. Премьер Алексей Гончарук заявил, что этот проект госбюджета будет последним документом, который утверждается на год. В последующем кабмин будет составлять главный финансовый документ страны на три года.

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали документ. По мнению депутатов, он предусматривает лишь незначительное повышение социальных стандартов на фоне обещания властей "покончить с эпохой бедности".

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Проект госбюджета рассчитан исходя из курса 28,2 гривны за доллар. Курс Нацбанка Украины по состоянию на 15 сентября составляет 24,83 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,06 доллара по текущему курсу) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4 723 гривны (189,42 доллара).

Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% — до 2189 гривен (около 88,5 доллара).

Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2020 год 9,9 миллиарда долларов расходов на безопасность и оборону по сравнению с 7,43 миллиардами долларов в этом году.

По мнению представителя кабмина в Верховной раде Ирины Верещук, проект госбюджета на 2020 год является реалистичным и сбалансированным, один из его приоритетов — укрепление обороноспособности страны.

"Бюджет сформирован на двух базовых принципах – реалистичность и сбалансированность. Приоритетами являются – укрепление обороноспособности, медицинская реформа, реформа образования, поддержка малого и среднего бизнеса", — сказала Верещук.

Она также призвала депутатов активизировать работу над документом, чтобы он был принят вовремя.

ТРЕТЬ БЮДЖЕТА ПОЙДЕТ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что треть бюджета страны в 2020 году пойдет на погашение госдолга.

"На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", — заявил Гончарук.

Минфин Украины ранее заявлял, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов.

Гончарук также отметил, что страна с 2020 года будет планировать госбюджет на три года вперед.

"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года", — сказал премьер.

ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестор Шуфрич считает, что проект закона о бюджете должен быть возвращен правительству на доработку.

"Позиция нашей фракции – он должен быть возвращен кабинету министров и доработан… 1638 гривен минимальная пенсия до 1 июля! Кто в это поверит, как можно с такой минимальной пенсией прожить?" — сказал Шуфрич.

Он также выразил возмущение относительно сокращения расходов на субсидии на тарифы ЖКХ.

"Мы не говорим, что надо уменьшать военный бюджет, но для чего его увеличивать в таких объемах, когда у нас минимальная зарплата, пенсия и субсидии сокращаются, а расходы на силовиков увеличиваются? Мы считаем, что в сегодняшних условиях есть возможность увеличить социальные стандарты",– заявил депутат.

Проект главного финансового документа страны также раскритиковали в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Эпоха (президента Владимира) Зеленского — это борьба между холодильником и телевизором, в которой пока что побеждает второй. Глядя на сегодняшний бюджет, который предложил нам новый кабмин, я не очень понимаю, а где же те 40% роста (обещание премьера за пять лет добиться роста экономики на 40% — ред.)? Где повышение зарплат и пенсий? Где забота о народе? На учителей денег не нашлось, но нашлись, например, для повышения расходов на офис президента. Так и живем, строим водные замки, показываем шоу и думаем, что народ будет верить вечно", — заявил депутат от фракции Алексей Гончаренко.