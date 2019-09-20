МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в августе в годовом выражении поднялись на 0,3% против роста месяцем ранее на 0,5%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали ускорения инфляции до 0,6%.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились после роста на 0,1% в июле.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в августе увеличились на 0,5% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в августе выросли на 0,1%.