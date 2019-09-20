МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в стране. Переоценены и лесные ресурсы России. Как пишет РБК со ссылкой на Минприроды, на конец прошлого 2018 года стоимость охотничьих зверей — лосей, барсуков, туров и других — повышена в 400 раз по отношению к 2017 году и составила 267 млрд рублей.

Как аналог рыночных цен на охотничьи ресурсы министерство использует официальные таксы для исчисления вреда, который может быть причинен животным.

С браконьеров возмещение составляет:

за рысь — 40 тысяч рублей

за лося — 80 тысяч рублей

за снежного барана — 100 тысяч рублей.

Всего под оценку ведомства попали 21 вид животных.

Дороже всего в стране оценивается поголовье лосей.