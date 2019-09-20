Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в стране. Переоценены и лесные ресурсы России. Как пишет РБК со ссылкой на Минприроды, на конец прошлого 2018 года стоимость охотничьих зверей — лосей, барсуков, туров и других — повышена в 400 раз по отношению к 2017 году и составила 267 млрд рублей.
Как аналог рыночных цен на охотничьи ресурсы министерство использует официальные таксы для исчисления вреда, который может быть причинен животным.
С браконьеров возмещение составляет:
- за рысь — 40 тысяч рублей
- за лося — 80 тысяч рублей
- за снежного барана — 100 тысяч рублей.
Всего под оценку ведомства попали 21 вид животных.
Дороже всего в стране оценивается поголовье лосей.
https://1prime.ru/state_regulation/20190920/830339308.html