МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ, Марина Аркадьева. Мировой лидер алмазодобывающей отрасли "Алроса" переживает непростой год — ухудшение конъюнктуры в сегменте производства бриллиантов и ювелирных изделий подорвало равновесие всей индустрии и привело к снижению спроса и цен на алмазы. Неблагоприятные обстоятельства не преминули отразиться на планах компании по добыче и продаже алмазного сырья, размерах дивидендов и запасах готовой продукции. О том, как алмазодобытчик планирует бороться с новыми вызовами, способах сохранения финансовой и производственной устойчивости, а также перспективах глобального рынка алмазов и бриллиантов, в интервью агентству "Прайм" рассказал заместитель генерального директора "Алросы" по финансам и экономике Алексей Филипповский.

- Что сегодня происходит на рынке алмазов?

— Рынок алмазов является одной из составляющих индустрии производства и реализации ювелирно-бриллиантовых изделий (ЮБИ). Эту индустрию можно условно представить в виде трех основных стадий: добыча алмазов, производство бриллиантов и ЮБИ, реализация украшений конечным потребителями. Так вот, индустрия ЮБИ сегодня переживает действительно непростой период, поскольку одновременно сошлись сразу три негативных фактора.

Первый сложился, когда на фоне очень хорошего сезона рождественских распродаж в США и Китайского Нового года 2017/2018 у ритейлеров и огранщиков возник избыточный оптимизм и в течение 2018 года они закупили и огранили слишком большой объем алмазов. К сожалению, в сезоне 2018/2019 на фоне резкого падения фондовых рынков США в четвертом квартале прошлого года и начавшейся торговой войны между США и Китаем благоприятным прогнозам не пришлось сбыться.

Второй негативный фактор связан с тем, что в последние годы на рынке банковского кредитования огранки в Индии надулся "пузырь", когда в погоне за прибылью банки увеличивали объем выданных предприятиям займов, достигая это в том числе снижением требований к заемщикам. "Пузырь" лопнул, что в свою очередь привело к ужесточению условий кредитования для всех предприятий ограночного сектора и усложнило и так непростую ситуацию неудачного сезона 2018/2019.

Ну и наконец, третий фактор заключается в структурном изменении бизнеса продаж ювелирных украшений на самом крупном рынке — США. Некоторые розничные ювелирные магазины поглощаются крупными торговыми сетями, которые стараются минимизировать запасы ЮБИ на своем балансе. Также активно развиваются продажи через интернет, модель торговли, требующую значительно меньше запасов ЮБИ, чем классический ритейл. В результате наша индустрия сейчас переживает достаточно значительное разовое снижение запасов в ритейле, что, конечно же, влияет и на спрос на алмазы.

- Как долго такая ситуация будет продолжаться? Есть ли поводы для оптимизма?

— Поводы для оптимизма есть. Самое главное, что продажи ЮБИ от ритейлеров конечным потребителям стабильны (2016 год — 78,8 миллиарда долларов, 2017 год – 82,6 миллиарда, 2018 год — 85,9 миллиарда, первое полугодие 2019 года — 39 миллиардов долларов), то есть интерес к бриллиантам сохраняется. Пока это так, все дисбалансы между сегментами нашей индустрии – дело временное. Рано или поздно цикл пойдет вверх. Мы надеемся, что это в какой-то мере произойдет уже в конце этого года. Ключевым риском является продолжение торговой войны между США и Китаем, а там пока, к сожалению, все идет по нарастающей. Но когда-то и это закончится.

Состояние рынка в следующем году, вероятно, будет лучше, чем в этом. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе подобные испытания для рынка полезны – они убирают накопленные дисбалансы и "неэффективности" в системе. В итоге сегмент огранщиков и ювелиров, а также ритейл, вероятно, ожидает некоторая консолидация, что добавит больше дисциплины в систему. Кроме того, внедрение современных практик управления запасами в ритейле позволит снизить масштабы волатильности и повысить прозрачность нашей индустрии в будущем.

- Существует вероятность изменения "Алросой" прогноза по продажам в каратах и добыче на текущий год?

— В настоящее время ожидаемый уровень объемов реализации составляет 32-33 миллиона карат (ранее — 38 миллионов карат). За первое полугодие мы уже продали почти 19 миллионов карат, соответственно, чтобы выполнить этот план нам нужно дополнительно реализовать только 13-14 миллионов карат за второе полугодие. Тем самым существующий прогноз компании весьма консервативен и предполагает сценарий, когда восстановление рынка до конца года не начнется.

Пока ситуацию очень сложно предугадать, на нее влияет слишком много факторов. Полагаю, если рыночная конъюнктура улучшится, то мы сможем реализовать в этом году еще дополнительно 1-2 миллиона карат, но общий объем продаж в любом случае не превысит 35 миллионов. Что касается прогноза по добыче на 2019 год в размере примерно 38-38,5 миллиона карат, то смысла сокращать этот показатель, в принципе, нет. С учетом особенностей северного завоза основные затраты на этот год по добыче компанией уже понесены.

- На сколько может упасть ваша выручка от продажи алмазно-бриллиантовой продукции в 2019 году?

— Согласно нашей политике продаж, на падающем рынке мы придерживаемся принципа "цена приоритетнее объемов", то есть мы даем возможность нашим клиентам не выбирать весь законтрактованный ранее объем алмазов. Например, по состоянию на сегодня они имеют возможность отбирать только 55%. Такой подход, с одной стороны, позволяет избежать резкого снижения цен на алмазы, а с другой — позволяет со временем решить проблему избыточности запасов в огранке и ритейле.

Мы надеемся, что рынок все-таки начнет восстанавливаться. То есть, если смотреть на продажи августа, то они лучше, чем в июле, а продажи сентября, вероятно, будут лучше, чем в августе. Вместе с тем, если смотреть на восемь месяцев этого года, то у компании уже случилось падение по выручке около 35% относительно прошлого года, и это окажет существенное влияние на результаты года.

- Вы снижаете продажи, но объем производства не меняется, как такая ситуация отражается на запасах алмазов компании?

— Из-за высокой конкуренции бизнес огранки характеризуется низкой рентабельностью и высокой внешней задолженностью. Поэтому финансовая устойчивость огранки очень невысока и, если на падающем рынке огранщиков заставить выкупать у нас весь объем законтрактованных в хорошие времена алмазов, то это банально приведет к их банкротству, что также окажет негативное влияние и на нас. Это, если хотите, особенность нашей индустрии: на падающем рынке производители алмазов абсорбируют снижение спроса на бриллианты и ювелирные украшения с бриллиантами.

Можно сказать, что в плохие времена мы служим своеобразным амортизатором, гасящим колебания и удары, которым подвергается весь алмазно-бриллиантовый комплекс. Положительной стороной этой почетной, но затратной роли является наша высокая рентабельность и способность генерировать высокий денежный поток в хорошие времена. Так работает наша индустрия уже более ста лет и эта модель доказала свою состоятельность. Сейчас мы и другие крупные добывающие компании как раз абсорбируем на свой баланс спад спроса.

Снижение продаж в свою очередь приводит к накоплению запасов нереализованных алмазов. В конце 2019 года у нас они превысят 23 миллиона карат, что примерно соответствует объему производства за 7-8 месяцев. В следующем году мы, конечно, постараемся запасы сокращать, надеемся на это.

- "Алроса" продолжает использовать альтернативные валюты в сделках с зарубежными клиентами?

— Мы нарастили долю альтернативных валют в своих расчетах. Сейчас у компании около 12% продаж проходит не в долларах США, а в других валютах, в основном, в евро. К тому же на фоне торговой войны с США у ряда наших китайских потребителей значительно снизился интерес к расчетам в долларах, и они просят нас переходить на юани, но вот рубли им, к сожалению, менее интересны. В качестве компромисса мы с ними пока остановились на расчетах в евро.

- Можно сегодня говорить о планах компании по добыче и продажам на 2020 год?

— Пока, конечно, говорить об этом рано. Мы, как менеджмент, планируем вскоре вынести на рассмотрение наблюдательного совета компании несколько возможных вариантов, предусматривающих объемы добычи в интервале от 30 до 38 миллионов карат. При этом мы склоняемся к какому-то среднему значению, скорее всего, порядка 34-35 миллионов карат.

Соответственно, аналогичным будет и объем продаж, на который мы рассчитываем. Существует мнение, что, снизив объемы добычи, компания также пропорционально снизит свои затраты и увеличит денежный поток. К сожалению, здесь все не так линейно.

Большинство алмазов "Алроса" добывает на месторождениях, которые характеризуются высокой долей постоянных, то есть не зависящих от объемов добычи, затрат. Например, при карьерной добыче открытым способом, постоянные затраты составляют примерно 70% от общих затрат ГОКа. Это означает, что если на таком месторождении мы снизим объем добычи алмазов вдвое, то затраты при этом снизятся только на 15%. В такой ситуации существенно снизится эффективность добычи и себестоимость каждого добытого карата вырастет на 70%. По подземным рудникам доля постоянных затрат еще выше и может достигать 90%.

- Рассматриваете остановку производства, закрытие горно-обогатительных комбинатов?

— Нет, не рассматриваем. Тут возникает ряд сложностей, связанных с необходимостью выполнения лицензионных соглашений, стоимостью консервации месторождений, рисками восстановления добычи в будущем. Остро встают вопросы социального характера. Относительно безболезненно можно снижать объемы производства либо по россыпным месторождениям, где доля постоянных затрат составляет около 50%, либо по второстепенным неосновным месторождениям, где срок отработки меньше срока жизнедеятельности ГОКа.

Доля добычи на таких месторождениях у нас относительно невелика и именно по ним мы сейчас рассматриваем различные сценарии снижения объемов добычи в 2020 году, тщательно взвешивая риски и считая экономику. Компания при этом не исключает возможность несколько замедлить реализацию части проектов.

- Каковы тогда перспективы возобновления работы аварийного рудника "Мир"?

— Предварительные параметры проекта в рамках технического решения, которое сейчас предложено, мы просчитали. В целом оно показывает свою экономическую эффективность. Вместе с тем проект зависит от того, какое качество рудного тела находится на глубоких горизонтах. Предполагается, что мы построим новый рудник, и отработка рудного тела будет вестись снизу-вверх. Однако часть трубки, расположенная на глубоких горизонтах, на данный момент не исследована.

В текущем и следующем году мы инвестируем порядка двух миллиардов рублей, чтобы провести бурение, добыть репрезентативный объем руды и понять, какое там содержание алмазов. Если оно соответствует той части, которая уже нами разрабатывалась, то показатели окупаемости будут более 18% и проект будет иметь экономический смысл. Решение по этому вопросу, полагаю, будет принято в начале 2021 года.

- Планируете ли привлекать новые займы, какими инструментами интересуетесь?

— Наша финансовая политика предусматривает относительно низкий уровень внешней задолженности (на конец первого полугодия 2019 года соотношение чистого долга к EBITDA — 0,3х), а также большой объем резервов ликвидности, которые сейчас составляют более 500 миллионов долларов. В начале 2019 года мы проделали большую работу по изменению структуры долгового портфеля, что позволило существенно снизить нагрузку на баланс. Если в начале года нам предстояло погасить в 2019-2020 годах 1,5 миллиарда долларов кредитов, то сегодня эта цифра составляет 500 миллионов, которые мы должны выплатить в самом конце 2020 года (погашение еврооблигаций). В настоящее время у компании нет потребности в новом долговом финансировании. Возможно, через год-полтора мы рассмотрим целесообразность ещё одного выпуска евробондов, но пока рано говорить о точных объемах и времени выпуска.

- Как компания планирует платить дивиденды за второе полугодие?

— Согласно нашей дивидендной политике, размер дивидендов составляет определенный процент от свободного денежного потока и зависит от коэффициента чистый долг/EBITDA. На конец этого года данный показатель может увеличиться до 1,0-1,2х, что будет соответствовать выплате 50-70% свободного денежного потока. При этом объем дивидендов не может быть ниже 50% чистой прибыли за период. Если рынок в четвертом квартале не начнет восстанавливаться, то вполне вероятно, что 50% чистой прибыли будет выше, чем 50-70% денежного потока. В таком случае будем выплачивать по чистой прибыли. Денег для дивидендов у нас будет достаточно и никакой речи об отходе от принципов дивидендной политики сейчас не идет.

- Инвестиции на этот год ожидаются примерно в 23 миллиарда рублей? Каковы основные проекты?

— Мы недавно пересмотрели объем капвложений текущего года, уменьшив его с 29 до 23 миллиардов рублей. Часть проектов перенесли на следующий год, где-то смогли оптимизировать объем инвестиций. Основная часть наших инвестиций связана с текущим развитием добывающих активов, плановым обновлением горного оборудования, а также технологического и магистрального транспорта. В сумме это составляет примерно 20 миллиардов рублей. Остальная часть состоит из разовых проектов. В 2019 году самые крупные из них — это приобретение здания в Москве для нашего сортировочного комплекса и мощностей по огранке, начальные инвестиции в проектирование и строительство нового аэропорта в городе Мирный, строительство двух новых нефтеналивных барж, обновление вертолетного парка, инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры.

- Сколько планируете направить на инвестиции в 2020 году?

— Программа инвестиций 2020 года пока еще находится в стадии активного обсуждения внутри компании, но в любом случае она будет в пределах 30 миллиардов рублей. Интересным проектом следующего года будет перевод энергоснабжения города Удачный с электричества на газ. У "Алросы" есть собственные газодобывающие мощности в Якутии, мощность которых существенно выше текущего отбора. Таким образом, каждый дополнительный кубометр природного газа для нас практически бесплатен и замещение этим газом дорогого покупного электричества даст существенный экономический эффект.

В среднесрочной перспективе, объем инвестиций будет постепенно стабилизироваться на уровне около 20-25 миллиардов рублей и помимо вложений в обновление оборудования будет направлен на проекты, повышающие производительность и эффективность производства, а также на проекты, направленные на стимулирование продаж. Это небольшие проекты в денежном выражении, но имеющие существенное влияние на устойчивость и конкурентоспособность бизнеса.