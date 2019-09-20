МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, планирует сократить производство хлористого калия во втором полугодии текущего года, по итогам всего года снижение выпуска может составить 350-500 тысяч тонн, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий"… информирует о планах по сокращению объемов производства хлористого калия во втором полугодии 2019 года. По итогам года сокращение может составить от 350 тысяч тонн до 500 тысяч тонн, основными причинами являются рыночная конъюнктура, а также проведение плановых остановочных ремонтов на рудоуправлениях компании", — говорится в сообщении.

Производитель указывает, что сокращение производства соответствуют стратегии "Уралкалия", в рамках которой объемы производства хлористого калия соотносятся с ценами и спросом на ключевых рынках потребления. Это, согласно компании, позволит исключить как перепроизводство основного вида ее продукции, так и продажи по ценам, которые необоснованно ниже рыночных индикаторов.

"При этом в долгосрочной перспективе "Уралкалий" сохраняет уверенность и оптимизм относительно фундаментальных характеристик отрасли", — добавляет производитель.