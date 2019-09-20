МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. АК "Алроса" до конца 2019 года рассчитывает подписать обязывающие документы о продаже 8,2% акций алмазодобывающего предприятии "Катока" (Catoca) в Анголе, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский.

"Сейчас в данной компании у нас 41%, еще 8,2% мы держим на нашем балансе как актив, предназначенный для реализации. Условия сделки сейчас обсуждаются. До конца текущего года ожидаем, что подпишем обязывающие документы", — рассказал Филипповский.

Он отметил также, что сегодня "Катока" стабильно работает и выплачивает дивиденды. "Недавно финансовым директором предприятия назначен номинированный "Алросой" представитель. Тем самым ситуация на предприятии для нас стала более прозрачной, чем была", — добавил замгендиректора.

"Алроса" приобрела 16,4% акций ГРО "Катока" у бразильской Oderbrecht в начале прошлого года. При этом договоренность по сделке изначально предусматривала перепродажу половины (8,2% акций) от этого пакета в пользу государственной ангольской компании Endiama. Ранее "Алроса" являлась соучредителем "Катоки" с долей в 32,8%, другие участники: Endiama (32,8%), LL International Holding (18%), Oderbrecht Mining Services (16,4%).

Освоение африканского континента представляет для "Алросы" значительный коммерческий и производственный интерес, более 47% мировых запасов алмазов сосредоточены в Африке. Одной из наиболее приоритетных территорий является Ангола. "Катока" добывает алмазы на территории провинции Лунда Сул, имеет две обогатительные фабрики общей производительностью более 10 миллионов тонн руды в год. Запасы оцениваются на уровне 130 миллионов карат.