МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России руководствовалась принципом взаимности, принимая решение исключить Великобританию и три ее офшорные территории из списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФНС России, являясь участником Многостороннего соглашения компетентных органов по автоматическому обмену финансовой информацией, осуществляют автоматический обмен информацией о счетах нерезидентов на "принципах взаимности", — заявили в пресс-службе.

"В настоящее время налоговые органы Российской Федерации и Великобритании продолжают обмен информацией о счетах по запросам в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения и других международных договоров", — отметили в ведомстве.

Ранее ФНС опубликовала проект приказа об исключении Великобритании и трех ее офшорных территорий (острова Мэн, Гернси и Джерси) из списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками.

В марте текущего года Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила, что прекращает обмениваться информацией с РФ в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard). Этот стандарт, созданный ОЭСР по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.