МОСКВА, 20 сен — Dow Jones. В выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошедшей на этой неделе пресс-конференции прозвучало скрытое послание президенту Трампу: Если вас беспокоит замедление роста экономики, найдите способ охладить торговую войну.

Разумеется, Пауэлл не сказал этого прямо.

Как обычно, он вежливо отказался от ответа на последние оскорбления Трампа, которые тот опубликовал в среду в Твиттере, сказав, что у главы ФРС "нет ни воли, ни разума". После июльского заседания центрального банка Трамп опубликовал более 30 критических постов о ФРС.

В трех последних публичных выступлениях Пауэлл более сильно сигнализировал о своей обеспокоенности тем, что последние случаи дестабилизации рынков, в том числе, резкое снижение доходности долгосрочных облигаций в августе, отражают опасения, что американо-китайская торговая война негативно отражается на доверии компаний и инвестициях.

Торговые конфликты усилились в мае, когда Трамп объявил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая. Позднее он угрожал пошлинами Мексике, увязав это с проблемой безопасности на границе.

Ситуация в торговле ухудшалась и улучшалась. "В любом случае, она была весьма изменчивой", — сказал Пауэлл в среду.

На той пресс-конференции он 20 раз касался вопросов внешней торговли. О других геополитических рисках он говорил меньше или вовсе не говорил. Пауэлл упомянул Brexit один раз, а о проблемах Гонконга и Саудовской Аравии вообще умолчал.

"То, чем мы не можем заняться, хотя это нужно компаниям, — это четкая дорожная карта по международной торговле, — сказал Пауэлл. – Мы не можем этого сделать. У нас нет для этого инструментов. Но у нас есть очень сильный инструмент, которым можно в некоторой степени противодействовать слабости, поддерживая спрос разумной денежно-кредитной политикой".

По словам Пауэлла, представители компаний из разных регионов страны сообщают о нежелании инвестировать на фоне связанной с мировой торговлей неопределенности.

Руководители компаний сигнализировали об этом также Трампу и его советникам, особенно после того как он повысил пошлины и угрожал запретом на деятельность американских фирм в Китае.

В среду руководители ФРС понизили ключевую ставку на четверть процентного пункта во второй раз в этом году, но не все поддержали это решение. Из десяти голосующих членов Комитета по операциям на открытом рынке двое проголосовали за то, чтобы не менять ставку, а один – за ее понижение на половину процентного пункта.

Теперь ключевая ставка находится в диапазоне 1,75-2%.

В четверг в интервью Fox Business Network экономический советник Белого дома Лоренс Кудлоу назвал последнее решение ФРС "шагом в правильном направлении", добавив, что "возможно, надо еще поработать". "Думаю, они, вероятно, добьются цели", — сказал он.

Кудлоу уклонился от ответа на вопрос о том, наносит ли неопределенность торговых отношений ущерб инвестициям. По его словам, последние данные по производству показал улучшения, и он прогнозирует ускорение роста расходов на оборудование для бизнеса.

Пауэлл также сказал, что его слова не значат, что инструменты ФРС бесполезны. По его словам, разворот центрального банка от повышения ставок в начале года к сохранению их без изменений в течение весны и к понижению летом способствовал тому, что перспективы экономики по-прежнему благоприятны.

"В нашем распоряжении имеется очень мощный инструмент, который может несколько уменьшить слабость", — отметил Пауэлл.

"Я указал на то, что есть вещи, с которыми мы не можем ничего поделать", — добавил он.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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