ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии не смогло добиться от США снятия пошлин на японские автомобили в рамках нового соглашения по торговле, которое может быть подписано в конце этого месяца, сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

В конце августа торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о достижении договоренностей по торговле между Токио и Вашингтоном. По его словам, новый документ может быть подписан уже в конце месяца. Намерение подписать соглашение подтвердил и японский премьер Синдзо Абэ. Также сообщалось, что предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговли стали сельское хозяйство и индустриальный сектор.

Как сообщалось до настоящего времени, в рамках нового соглашения Япония начнет поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет. Ожидается, что отмена тарифа, который в настоящее время составляет 125 иен (около 1,16 доллара) на каждый литр, позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин примерно на 13%. Кроме вин правительство Японии также намерено снизить импортные тарифы на американскую говядину к 2033 году до 9% с нынешних 38,5%.

Вместе с этим, по данным источников агентства, США не намерены снимать пошлины на японские автомобили, а также вряд ли отменят ограничения и на запчасти, что являлось одним из наиболее важных приоритетов для Токио на переговорах.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.