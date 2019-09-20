ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ввели санкции против Национального банка Ирана.

"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам пула.

Он также заявил, что США "всегда готовы", отвечая на вопрос о возможности военных мер против Ирана.

В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.

Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.

Ранее США обвинили Иран в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.