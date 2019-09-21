ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неоднократно оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Президент Трамп во время июльского телефонного звонка неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он начал расследование против сына кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена, призывая Владимира Зеленского около восьми раз работать с его личным адвокатом Руди Джулиани", — пишет издание.

Источник WSJ сообщил, что ему неизвестно о каком-либо обещании Трампа в обмен на открытие расследования. "Трамп не упоминал предоставление иностранной помощи Украине в ходе телефонного разговора", — сказал неназванный источник.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Ранее издание Washington Post сообщало, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Сам Трамп ранее назвал фейком публикацию в СМИ о том, что он якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров.