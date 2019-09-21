ТЕГЕРАН, 21 сен — ПРАЙМ. Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.

"Американцам стоит признать, что (их) санкционная политика — политика потерпела поражение", — сказал Мусави, отметив, что в объявленных санкциях нет ничего нового — это "старые санкции в новом виде".

США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.

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