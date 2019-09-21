ТАШКЕНТ, 21 сен — ПРАЙМ. Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана предоставил властям страны кредит в размере 25 миллионов долларов на подготовку к проведению саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году в Самарканде, соответствующее постановление кабмина страны в субботу опубликовано в базе национального законодательства.

В январе первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Лазиз Кудратов заявил журналистам, что власти страны начали подготовку к проведению саммита ШОС в 2022 году в Самарканде. В 2022 году саммит ШОС должен в порядке ротации пройти в Узбекистане. Трижды — в 2004, 2010 и 2016 годах — саммит проводился в Ташкенте.

"Одобрить предложение о предоставлении Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан кредита в размере 25 миллионов долларов на финансовую поддержку подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, кредит будет выделен на улучшение дорожной инфраструктуры города. Часть средств также будет направлена на выплату компенсаций гражданам и организациям, чьи земельные участки будут изъяты для государственных и общественных нужд в ходе подготовки к саммиту.

В августе 2018 года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана сообщил, что подписал контракт с китайской China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd на разработку концепции генерального плана Самарканда. В рамках контракта планируется разработать концепцию генерального плана города и организации градостроительного пространства в увязке с размещением объектов для мероприятий ШОС и туристической зоны Samarkand city.