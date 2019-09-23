МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель остался на уровне августа. Индикатор сентября стал самым низким за последние шесть лет и три месяца.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре составил 52 пункта против 53,5 пункта в августе, это минимум за восемь месяцев, ожидалось снижение только до 53,3 пункта. Индекс деловой активности в промышленности упал до минимума почти за семь лет — до 45,6 пункта с 47 пунктов в августе. Ожидался рост до 47,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в сентябре, по предварительной оценке, опустился до минимума почти за семь лет в 49,1 пункта с уровня августа в 51,7 пункта. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 52,5 пункта с 54,8 пункта в августе. PMI в промышленности упал до минимума за 10 лет и составил 41,4 пункта против 43,5 пункта месяцем ранее.

Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре, по предварительной оценке, уменьшился до 51,3 пункта с уровня августа в 52,9 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 51,6 пункта с 53,4 пункта в августе. PMI в области промышленности опустился до 50,3 пункта с уровня предыдущего месяца в 51,1 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.