МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступит 25 сентября на заседании Совета Федерации, его выступление в рамках "правительственного часа" будет посвящено среднесрочным тенденциям и прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период до 2022 года.

Как следует из размещенного на сайте Совфеда проекта повестки заседания, сенаторы планируют на заседании 25 сентября ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также рассмотреть ряд принятых Госдумой законов.

В их числе — закон о нулевой ставке НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов; о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда; об освобождении с 2020 года от НДС ввоза в РФ гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре, а также импорта авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в РФ.