МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия может снизить выбросы парниковых газов на 70% к 2050 году, сообщили РИА Новости эксперты в преддверии саммита под патронажем ООН в Нью-Йорке по мерам в области изменения климата.

Саммит начнет работу в Нью-Йорке 23 сентября, его основная цель — обозначить меры, которые помогут затормозить глобальное потепление в рамках не более 1,5 градуса к 2100 году. Основная задача стран для того, чтобы достичь этого результата, снизить выбросы парниковых газов, которые считаются в СО2-эквиваленте. Россия является четвертой страной в мире по объемам выбросов СО2 с долей 4,6%.

"Россия может снизить выбросы на 70% от уровня 1990-х годов к 2050 году, причем это не связано с какими-то огромными вложениями. Меры простые, их надо применять по оценкам потенциала сельского хозяйства и землепользования с точки зрения снижения выбросов СО2", — сказала директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, член-корреспондент РАН, доктор биологии Анна Романовская.

По ее словам, это "меры понятные": сохранение плодородия почв, которые удерживают СО2, сохранение и увеличение гумуса. "Все это эквивалентно накоплению углерода в почве, то есть его выводу из атмосферы — и получается, что эти меры дают и обеспечение продовольственной безопасности страны, и адаптацию почв к изменению климата, и сокращение выбросов парниковых газов одновременно", — отметила она.

Романовская считает, что эти меры "дадут действенный результат и благотворно повлияют на климат". "На сокращение выбросов СО2 работает и энергоэффективность, программа, которая уже проводится", — добавила она.

Эксперт уточнила, что обязательства по снижению парниковых газов не означают прекращение развития экономики, но необходимо использовать лучшие технологии, с меньшим количеством выбросов.

Оценки Романовской придерживается и генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

"По факту у нас (России — ред.) уже 50% от 1990 года. Поэтому я предлагаю на период до 2030 года зафиксировать цель на уровне 50% от 1990 года, а на период до 2050 года ставить цель сократить выбросы еще как минимум вдвое от текущего уровня, то есть на 75% от уровня 1990 года", — заявил он.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин также полагает, что РФ может взять на себя обязательства к 2050 году снизить выбросы парниковых газов на 70% от уровня 1990-х годов.

Эксперты уточнили, что основными источниками снижения выбросов могут быть: повышение энергоэффективности, переход на более экологичные источники топлива, сокращение количества природных пожаров.

Ранее, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит предпринимать усилия по сокращению выбросов и использованию экологичных видов топлива и альтернативных источников энергии.

Кроме того в Минэкономики рассказали, что идет разработка сверхдолгосрочной программы экономического развития РФ до 2050 года. Один из рассматриваемых сценариев предусматривает рост ВВП и экономическое развитие страны на фоне снижения выбросов парниковых газов. Кроме того, в РФ намерены в ближайшее время принять закон о регулировании выбросов СО2, который стимулирует промышленность к снижению выбросов парниковых газов.

Россия также неоднократно заявляла о намерении подписать Парижское соглашение по климату, которое предусматривает, что страна возьмет на себя добровольные обязательства по снижению парниковых газов. Однако, до сих пор из 195 стран, ратифицировавших соглашение, только 4 документально закрепили свои обязательства по снижению выбросов.