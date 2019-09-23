ФРАНКФУРТ, 23 сен — Dow Jones. Рецессия в производственной сфере еврозоны в основном стала результатом внутренних, а не внешних шоков. Об этом в понедельник заявил Европейский центральный банк в отчете, которые показывает, что экономика региона может восстановиться раньше, чем считалось ранее.

Восстановление в еврозоне застопорилось в прошлом году на фоне резкого замедления в ее масштабном промышленном секторе, сосредоточенном в Германии. Промышленное производство в еврозоне в июле упало примерно на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Внимательно отслеживаемый производственный индекс Германии, опубликованный в понедельник, упал до самого низкого уровня более чем за 10 лет.

ЕЦБ ответил агрессивно на это замедление, развернув в этом месяце масштабный пакет мер, включая понижение процентной ставки и покупку облигаций, чтобы поддержать рост и инфляцию. Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно обвинял в замедлении мировую неопределенность, включая международную торговую напряженность и Brexit.

Тем не менее, в своем отчете, опубликованном в понедельник, ЕЦБ указывает, что недавнее замедление в производственной сфере в основном стало результатом внутренних факторов, причем особенно это касается сбоев в производстве автомобилей в Германии.

"Введение новых норм в отношении выбросов двигателей с 1 сентября 2018 года, вызвавших срывы поставок в Германии, а также, возможно, потенциальный запрет на дизельные двигатели, объявленный летом 2018 года (который может быть введен в основных городах Германии в 2019 году и который, возможно, препятствовал покупкам дизельных автомобилей потребителями, очевидно), стали специфическими для этой страны важными временными факторами падения промышленного производства во второй половине 2018 года", — говорится в отчете.

Экономисты внимательно следят за признаками распространения замедления в производственной сфере на столь важную для региона сферу услуг, которая составляет две третьих от ВВП еврозоны.

Пока сфера услуг выдерживает негативные шоки, считают в ЕЦБ. Но в центральном банке добавляют, что "за возможными последствиями для сферы услуг необходимо внимательно следить".

— Автор Tom Fairless, Tom.Fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ