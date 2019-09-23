ФРАНКФУРТ, 23 сен — Dow Jones. Экономика Германии в 3-м квартале, вероятно, вступила в небольшую техническую рецессию, но это не означает неизбежного прекращения роста экономики страны. Такое заявление сделал в понедельник Бундесбанк.

За последние месяцы Германия проявила себя уязвимым звеном европейской экономики, так как ее экспортно-ориентированный производственный сектор пострадал в результате мировых потрясений, начиная с торговой напряженности и заканчивая Brexit. Внимательно отслеживаемый экспертами и рынками индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии, который был опубликован ранее в понедельник, упал до самого низкого уровня более чем за 10 лет.

Согласно ежемесячному отчету Бундесбанка, замедление активности в Германии стало частью нормализации роста экономики страны после фазы перепроизводства.

Федеральное бюро статистики страны сообщило в августе о том, что ВВП Германии во 2-м квартале сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Техническая рецессия, которая определяется как два квартала сокращения ВВП подряд, "сама по себе не является поводом для беспокойства", отмечают в Бундесбанке, так как это замедление до сих пор ограничивалось, в основном, производственным сектором.

Тем не менее, учитывая "значительные понижательные риски за рубежом, пока остается неясным, восстановится ли промышленный сектор до того, как слабость распространится на другие сектора экономики", говорится в отчете.

— Автор Tom Fairless at tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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