Бундесбанк: Рецессия в Германии - не повод для беспокойства
ФРАНКФУРТ, 23 сен — Dow Jones. Экономика Германии в 3-м квартале, вероятно, вступила в небольшую техническую рецессию, но это не означает неизбежного прекращения роста экономики страны. Такое заявление сделал в понедельник Бундесбанк.
За последние месяцы Германия проявила себя уязвимым звеном европейской экономики, так как ее экспортно-ориентированный производственный сектор пострадал в результате мировых потрясений, начиная с торговой напряженности и заканчивая Brexit. Внимательно отслеживаемый экспертами и рынками индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии, который был опубликован ранее в понедельник, упал до самого низкого уровня более чем за 10 лет.
Согласно ежемесячному отчету Бундесбанка, замедление активности в Германии стало частью нормализации роста экономики страны после фазы перепроизводства.
Федеральное бюро статистики страны сообщило в августе о том, что ВВП Германии во 2-м квартале сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.
Техническая рецессия, которая определяется как два квартала сокращения ВВП подряд, "сама по себе не является поводом для беспокойства", отмечают в Бундесбанке, так как это замедление до сих пор ограничивалось, в основном, производственным сектором.
Тем не менее, учитывая "значительные понижательные риски за рубежом, пока остается неясным, восстановится ли промышленный сектор до того, как слабость распространится на другие сектора экономики", говорится в отчете.
— Автор Tom Fairless at tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20190923/830345005.html