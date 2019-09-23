МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация вокруг выхода Британии из Евросоюза по-прежнему неоднозначна, хотя срок, когда страна должна покинуть объединение – 31 октября – уже близок. Новый премьер Британии Борис Джонсон является сторонником Brexit на любых условиях, в том числе, жестких. Однако многие считают такой сценарий недопустимым и настаивают на заключении соглашения.

На минувшей неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС, в противном случае последствия будут "катастрофическими" как минимум в течение одного года.

Юнкер также подтвердил, что ЕК получила от британской стороны письменные предложения по решению проблем вокруг Brexit, и в ближайшие дни пройдут консультации. Ранее в канцелярии британского премьера заявили, что Джонсон рассказал европейским коллегам о работе по поиску нового варианта решения проблемы ирландской границы, являющейся главным "камнем преткновения" в вопросе о выходе Британии из ЕС.

Буквально несколько недель назад эксперты называли ситуацию тупиковой — британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода", что открывало дорогу "жесткому" Brexit без соглашения. По мнению многих, провести это – основная цель Джонсона, назначенного премьером после отставки его предшественницы Терезы Мэй. Это, как признают многие, грозит целым рядом экономических проблем и Британии, и – в меньшей степени – ЕС. Кроме того, нерешенной останется проблема ирландской границы – на острове находятся как страна ЕС Ирландия, так и Северная Ирландия, являющаяся частью Великобритании.

ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС НА СОГЛАШЕНИЕ

Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, шанс на "развод" по соглашению есть, хоть и небольшой. "Это признает даже Борис Джонсон — самый ярый приверженец Brexit до 31 октября. Другое дело, что шанс этот призрачный. В сделке сомневается и Юнкер. Соглашение — когда и если оно будет сформулировано — еще надо провести через разделенный британский парламент, а в это верится с трудом", — рассуждает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

Главным препятствием в этом процессе остается британский парламент, где идея "выхода" не пользуется большой популярностью, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Собственно говоря, итоги референдума, который выявил желание большинства британцев, оказались неожиданностью для многих политиков. Соответственно, процесс выхода затягивается. Даже иногда озвучиваются проекты по проведению повторного референдума. Тем не менее, пока парламентарии вынуждены работать в парадигме итогов референдума. Соответственно, идет торг за такие условия, которые бы, как минимум, сократили ущерб от выхода, сохранив некоторые преимущества", — рассуждает он. По сути, противники выхода пытаются, если не остановить сам процесс, то, как минимум, сохранить все преимущества от нахождения в Евросоюзе.

ЛГАЛ ЛИ ДЖОНСОН КОРОЛЕВЕ?

На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" Джонсон решил приостановить работу парламента. Несмотря на это, кабинет успел принять закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. Решение Джонсона было обжаловано в судах, и в понедельник британский Верховный суд должен вынести окончательный вердикт о его законности.

По мнению Ананьева, процесс в Верховом суде Великобритании не разрешает или запрещает выход из ЕС.

"Его дело — установить, соврал ли Борис королеве Елизавете II об истинной цели приостановки работы парламента. Если выяснится, что тот ввел монарха в заблуждение, то получится, что премьер ограничил законодательную власть, чтобы добиться выхода из ЕС без сделки", — указал он.

Получая согласие королевы, Джонсон объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.

Однако это вряд ли окажет существенное влияние. Даже если все пойдет по плану Джонсона, парламент возобновит работу 14 октября, и время мешать премьеру до 31 октября еще останется, указал Ананьев. Самому процессу это не помешает, а вот желанию Джонсона проводить Brexit без оглядки на парламент – очень даже, добавил эксперт.

НЕПРИЯТНОСТЬ, НО НЕ КАТАСТРОФА

При этом эксперты указывают, что последствия Brexit без соглашения будут неприятными, но не "катастрофичными", как заявил Юнкер. Жесткий сценарий будет означать нарушение таможенного режима между двумя образованиями, бюрократические проволочки с разделением полномочий, нарушение обязательств по контрактам.

"В целом, конечно, катастрофы не случится, но паника банков и компаний, которые столкнутся с необходимостью приведения своей работы в соответствие со стандартами уже отдельных образований Евросоюза и Великобритании, нанесет ущерб", — рассуждает Кочетков.

Поэтому многие понимают, что лучше выйти с соглашением, чем без него. Возможно, что будут сделаны еще какие-то уступки по поводу ирландской границы и прочим торговым отношениям.

"Это субъективная оценка Юнкера. По европейским меркам это, наверное, можно считать катастрофой. По оценке ОЭСР, в течение следующих за "жестким Brexit" трех лет Британия потеряет 3% ВВП, ЕС — 0,6%. Учитывая в целом печальную ситуацию в европейской экономике, Brexit (особенно в жестком варианте) подтолкнет страны к рецессии. Но словом "катастрофа" я бы это не называл", — согласен Ананьев.

При этом "разрулить" ситуацию без последствий уже не получится, уверены эксперты. Джонсон полон решимости исполнить волю большинства британцев и положить конец затянувшемуся выходу. Он прав, поскольку действует на основании референдума. С другой стороны, предыдущий премьер Мэй виновата в том, что королевство не подготовилось к Brexit со сделкой. Теперь, вероятно, "гордиев узел" придется рубить. Европейцы и бизнес с обеих сторон тоже пострадают. Предприятия нуждаются хоть в какой-то ясности по вопросу выхода, хотя предпочли бы быть в едином блоке с Европой, считает Ананьев.

При этом в Евросоюзе уже давно пытаются дать понять, что многого Лондону ждать не стоит. Самым негативным сценарием может стать объявление досрочных выборов, но для этого в британском парламенте пока нет необходимого большинства. Соответственно, до 31 октября все участники процесса должны сформировать условия, на основании которых можно было бы отложить выход до 31 января, заключил Кочетков.