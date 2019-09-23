ГОРКИ, 23 сен — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

"Давайте начнем с важного документа — постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Важно, чтобы экономика РФ была нацелена на выполнение соответствующих требований Парижского соглашения по климату, заявил премьер.

"Документы, сомнений нет, мы примем, которые связаны с исполнением Парижского соглашения. Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения", — отметил Медведев.

Важно, подчеркнул премьер, чтобы она развивалась в ключе внедрения новых технологий и новых проектных решений.

"Это развитие, по сути, новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много. Но то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", — добавил он.

Законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года, сообщил в ходе совещания вице-премьер Алексей Гордеев. "Базовым законом станет закон "О государственном регулировании выбросов парниковых газов", проект которого уже разработан министерством экономического развития, и планируем его принять в течение года", — сказал он.

Гордеев отметил, что Россия занимает четвертое место по объему соответствующих выбросов, поэтому любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с учетом национальных интересов.

По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. "Такие обязательства берут на себя все страны", — уточнил он. Гордеев также рассказал, что ведется работа по подготовке проекта национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата, документ должен быть до конца года.

"Работа ведется, Дмитрий Анатольевич, и мы точно выполним в срок все необходимые документы и будем вместе с другими странами … выполнять взятые на себя обязательства", — подытожил вице-премьер.