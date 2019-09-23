МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте присвоен на уровне "A-", в национальной валюте — также "A-", краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте — на уровне "S1". Прогноз по рейтингам стабильный, что предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев, отметили в АКРА.

"Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне "A-" оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность", — пишут эксперты АКРА.

В то же время факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, по их мнению, являются "низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами".

В АКРА также отметили, что правительство РФ располагает широким кругом возможностей для применения контрциклической монетарной и бюджетной политик в сравнении с правительствами других стран, что делает российскую экономику более устойчивой к потенциальным внешним шокам.

Пространство для маневра обеспечивается относительно небольшим прямым государственным долгом консолидированного бюджета на уровне 12% ВВП и относительно жесткой процентной политикой, проводимой Банком России после финансового шока 2014–2015 годов. АКРА ожидает, что максимально возможный чистый объем привлечения прямого государственного долга не превысит 4% ВВП в период с 2020 по 2021 год, что гарантируется соблюдением бюджетного правила.

Суверенные кредитные рейтинги РФ были присвоены на основании публичных данных, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.