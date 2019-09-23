МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ОК "Русал" заключила новую синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объеме 750 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 миллиардов долларов, полученного в мае 2017 года. Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

"Данная сделка является уникальной, так как станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков, привязанным к выполнению показателей устойчивого развития компании. Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития", — отмечается в сообщении.

Процесс синдикации, отметили в "Русале", начался в сентябре. "За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом 725 миллионов долларов", — уточняется в сообщении.

Чистый долг "Русала" в соответствии с отчетностью по МСФО на 30 июня 2019 года составлял 7,52 миллиарда долларов, практически не изменившись в течение второго квартала (снижение на 0,5%).

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней работает около 64 тысячи человек.