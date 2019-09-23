МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Основные проекты модернизации российских НПЗ были реализованы до 2015 года, когда предельно допустимое содержание хлорорганических соединений (ХОС) составляло 10 ppm (частей на миллион), и эти требования были прописаны в выдаваемых "Транснефтью" техусловиях на подключение НПЗ, говорится в разъяснении "Транснефти" о предложении снизить норматив по ХОС до 1 ppm.

В августе газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложил, среди прочего, снизить норматив по содержанию хлорорганики в нефти до уровня не более 1 ppm с нынешних 6 ppm.

"Основные проекты технического перевооружения НПЗ были реализованы до 2015 года, когда в соответствии с ГОСТ "Нефть. Общие технические условия" был установлен предельный норматив ХОС в нефти в количестве до 10 ppm. Данный норматив должен был учитываться нефтяными компаниями при реализации программы по модернизации и техперевооружению НПЗ. Аналогичные указания на обязательность применения требований ГОСТ содержались и в выдаваемых ПАО "Транснефть" технических условиях на подключение НПЗ", — говорится в сообщении "Транснефти".

В нем отмечается, что в систему магистральных нефтепроводов сдается на постоянной основе нефть, соответствующая действующим нормативам, но при этом по содержанию хлорорганики превышающим 1 ppm. В качестве примера приводится работа с "Роснефтью".

"За восемь месяцев 2019 года "Роснефтью" произведена сдача нефти в систему "Транснефти" в количестве 131,1 миллиона тонн со средневзвешенным содержанием ХОС 1,7 ppm (факт 2018 года — 1,6 ppm). При этом по отдельным регионам добычи нефти … "Роснефть" (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему "Транснефти" с содержанием ХОС до 4 ppm", — сказано в сообщении.

"Необходимо отметить, что инцидент, связанный с попаданием в систему "Транснефти" нефти с повышенными значениями ХОС, не поменял пределы средневзвешенных значений ХОС в нефти, поставляемой на НПЗ "НК "Роснефть", — отмечается также в сообщении.