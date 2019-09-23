МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Энергетика России уже соответствуют логике низкоуглеродного будущего, более 80% электроэнергии в стране производится электростанциями с низкой удельной эмиссией парниковых газов, прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ перспективы работы ТЭК в условиях действия Парижского соглашения по климату.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского климатического соглашения, минуя процедуру вынесения этого вопроса на обсуждение в Госдуме.

"Отечественная энергетика уже соответствуют логике низкоуглеродного будущего. На текущий момент более 80% выработки электроэнергии в нашей стране осуществляется на источниках с низкой удельной эмиссией парниковых газов (АЭС, ГЭС, парогазовые установки, тепловая когенерация электрической и тепловой энергии). По доле низкоэмиссионных технологий в электроэнергетике Россия существенно опережает большинство других стран", — сказали в Минэнерго.

В министерстве отметили, что Парижское климатическое соглашение не закрепляет механизмов, в том числе финансовых, достижения своих целей, предоставляя право выбора этих инструментов каждой стране-участнице.

"Свой национальный вклад в снижение уровня выбросов парниковых газов РФ определила в 2016 году при подписании Парижского соглашения – ограничение антропогенных выбросов париковых газов к 2030 году до уровня 70% от показателя 1990 года при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов", — пояснили в министерстве.

Для охраны окружающей среды в стране ведется и в дальнейшем будет продолжена работа по расширению использования природного газа, модернизации промышленности, внедрению инновационных материалов и цифровых технологий, развитию экологически чистого транспорта, повышению "чистоты" использования ископаемых топлив. С учетом мирового опыта в рамках поддержки экологически ответственного использования энергоресурсов в России стартовал процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий, подчеркнули в Минэнерго.