ПЕКИН, 24 сен — ПРАЙМ. ЦБ Китая работает над исследованиями по выпуску собственной криптовалюты, однако точных сроков, когда это может произойти, пока нет, заявил на пресс-конференции во вторник глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.

"Народный банк Китая еще в 2014 году начал проводить исследования в области криптовалюты, для этих целей у нас есть специализированный институт и рабочая группа, и у нас уже есть хорошие результаты… Отвечая на ваш вопрос о том, когда мы выпустим криптовалюту, отмечу, что никаких точных сроков пока нет, мы продолжим нашу исследовательскую работу по этому направлению", — заявил И Ган.

По его словам, прежде всего необходимо провести оценку рисков, определить, будет ли криптовалюта трансграничной, так как в данном случае необходимо будет усиливать механизмы борьбы с отмыванием денег. Также еще предстоит выбрать технологию для формирования соответствующей инфраструктуры, по словам И Гана, лучшее предложение по технологии для оперирования криптовалютой будет определено посредством конкурсного отбора.

Ранее заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. По его словам, национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком.

При этом журнал Forbes со ссылкой на источник, работавший ранее на китайское правительство, сообщил в августе, что запуск китайской криптовалюты может произойти уже 11 ноября этого года, когда в Китае отмечают "День холостяка" и проводят крупнейшие распродажи на торговых онлайн-площадках, в первую очередь на площадках компании Alibaba. По словам источника издания, необходимая для запуска собственной криптовалюты технология была готова еще в прошлом году.

В свою очередь финансовый аналитик Пол Шульте, который до 2012 года работал в крупнейшем китайском банке ICBC, сообщил, что китайский ЦБ запустит национальную криптовалюту в ближайшие месяцы, по его словам, одновременно ее получат Банк Китая, банк ICBC, Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China, ABC), China Construction Bank, компании Alibaba и Tencent, которые владеют крупнейшими платежными онлайн-сервисами, а также национальная платежная система Китая Union Pay.

Позже в китайском ЦБ заявили, что все эти сообщения всего лишь "неточные предположения".