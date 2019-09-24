МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Гвинея готова передать объединенной компании "Русал" новые бокситовые месторождения, если есть необходимость и компания работает в интересах африканской республики, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта.

"Мы не отказываем в передаче месторождений кому-либо. Если есть необходимость и компания работает в интересах нашей страны — это касается не только "Русала", а всех компаний, которые хотят работать у нас — мы открыты", — сказал Кейта, отвечая на вопрос, обсуждается ли передача "Русалу" новых бокситовых месторождений.

"Русал" у нас давно. Его участие в экономике Гвинеи эффективно", — добавил он.