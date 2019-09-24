МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 94,6 пункта с показателя августа в 94,3 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что индикатор вырос до 94,5 пункта.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в сентябре вырос до 98,5 пункта с пересмотренного уровня июля в 97,4 пункта. Аналитики ожидали снижения до 97 пунктов с первоначальных 97,3 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий в стране в сентябре уменьшился до 90,8 пункта против значения июля в 91,3 пункта. Эксперты прогнозировали, что индикатор вырастет до 91,8 пункта.

Спад в деловой сфере Германии взял паузу, тем не менее прогноз на ближайшие месяцы говорит о новом ухудшении ситуации; в особенности у делового климата в сфере производства есть только одно направление: вниз, приводятся в релизе слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).